Украинцы взяли штурмом магазин с секонд-хендом в Днепре
Жители украинского Днепра (бывший Днепропетровск) устроили штурм магазина с подержанной одеждой, пишет газета «Днепр вечерний».
Очевидец снял происшествие на видео. На кадрах, опубликованных в Facebook, видно, как толпа ломает входную дверь и разбивает стекла магазина. После этого люди врываются внутрь.
Издание отмечает, что подобные случаи происходят в городе всё чаще и обычно в день завоза товара. Группы крепких мужчин появляются перед секонд-хендами за час до открытия, а потом блокируют посетителей, не давая им пройти внутрь.
«За ними заходят дамы базарной внешности, которые выгребают наиболее ценные вещи», — пишет издание.
Журналисты отмечают, что после этого скупленный товар продают на рынках в несколько раз дороже.
В июне прошлого года сообщалось, что депутат Тернопольского городского совета возмутился продажей трусов на рынках и потребовал запретить торговлю бельем по праздникам.