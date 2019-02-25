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Украинцы взяли штурмом магазин с секонд-хендом в Днепре

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Фото: facebook.com
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Жители украинского Днепра (бывший Днепропетровск) устроили штурм магазина с подержанной одеждой, пишет газета «Днепр вечерний».

Очевидец снял происшествие на видео. На кадрах, опубликованных в Facebook, видно, как толпа ломает входную дверь и разбивает стекла магазина. После этого люди врываются внутрь.

Издание отмечает, что подобные случаи происходят в городе всё чаще и обычно в день завоза товара. Группы крепких мужчин появляются перед секонд-хендами за час до открытия, а потом блокируют посетителей, не давая им пройти внутрь.

«За ними заходят дамы базарной внешности, которые выгребают наиболее ценные вещи», — пишет издание.

Журналисты отмечают, что после этого скупленный товар продают на рынках в несколько раз дороже.

В июне прошлого года сообщалось, что депутат Тернопольского городского совета возмутился продажей трусов на рынках и потребовал запретить торговлю бельем по праздникам.

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