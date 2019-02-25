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Дуэт Anna Maria сравнил Украину с СССР «в его худшие времена»

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Фото: Twitter.com
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Сестры Анна и Мария Опанасюк из дуэта Anna Maria сравнили Украину с Советским Союзом «в его худшие времена». Об этом в воскресенье, 24 февраля, сестры написали в Instagram.

Таким образом певицы отреагировали на нападки из-за признания Крыма российским и того, что их родители проживают на полуострове.

«И мы даже представить не могли, что в государстве с европейскими ценностями мы окажемся как будто в Советском Союзе в его худшие времена, когда детей заставляли отказаться от своих родителей», — цитирует их «РИА Новости».

22 февраля девушки давали интервью, где назвали Крым своим домом, но вместе с тем отказались говорить те фразы о полуострове, которые, по их мнению, все хотели услышать. Также они признали, что Украина потеряла Крым.

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