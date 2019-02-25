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СМИ рассказали о впечатлениях европейских послов от общения с Зеленским

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Фото: РИА Новости
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Шеф-редактор украинского агентства LB.ua Соня Кошкина рассказала, какое впечатление на европейских послов произвел кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский. Об этом 24 февраля сообщило издание «Буквы».

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По словам Кошкиной, участники встречи с Зеленским были поражены его поверхностным пониманием внутренних и внешних политических процессов.

Она также отметила, что один из дипломатов назвал кандидата в президенты «большим жирным минусом для Украины».

Личность посла журналистка не раскрыла.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного 14 февраля, более четверти избирателей готовы поддержать Зеленского (26,9%). За ним следуют действующий лидер Петр Порошенко (17,7%) и глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).

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