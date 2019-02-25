Прямой эфир

Трехлетняя девочка в Кирове могла погибнуть из-за графиков матери и бабушки

0
Фото: kirov-portal.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трехлетняя девочка, скончавшаяся от обезвоживания в запертой квартире в Кирове, могла остаться дома на несколько дней в одиночестве из-за несогласованных действий матери и бабушки, пишет «Московский комсомолец».

Издание приводит расследование правозащитника Ярослава Михайлова, который предположил, что каждая из женщин была в полной уверенности, что с ребенком сидит другая.

Кроме того, уходя из квартиры, мать девочки могла перекрыть воду, чтобы та не набедокурила.

«Мое мнение такое: вскоре после ее ухода должна была прийти бабушка, а женщина почему-то не пришла. Говорят, в поведении пенсионерки есть некие странности, собственно, как и у ее дочери. Где была Мария в течение недели — это скоро выяснится. Она ведь даже не звонила, чтобы узнать, как живет маленькая дочка», –– отметил эксперт.

По данным МК, ребенок с рождения ни разу не наблюдался у врача, соседи рассказывают, что девочку часто оставляли одну дома на несколько дней.

При этом работники близлежащих магазинов отмечают, что мать с дочкой часто заходили за продуктами и от женщины не пахло алкоголем.

Тело трехлетней девочки обнаружила 20 февраля бабушка, которая пришла поздравить ребенка с днем рождения. По данным следствия, мать оставила девочку без еды одну дома на неделю, предварительно перекрыв воду.

23 февраля суд арестовал 21-летнюю кировчанку на два месяца. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Кировской области, женщине предъявили обвинения по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью».

Журналисты отметили хладнокровную и спокойную реакцию женщины на арест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Омбудсмен назвал возможную причину гибели трехлетней девочки в Кирове
Бросившая умирать трехлетнюю дочь кировчанка хладнокровно отреагировала на арест

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017