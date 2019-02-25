Трехлетняя девочка в Кирове могла погибнуть из-за графиков матери и бабушки

Трехлетняя девочка, скончавшаяся от обезвоживания в запертой квартире в Кирове, могла остаться дома на несколько дней в одиночестве из-за несогласованных действий матери и бабушки, пишет «Московский комсомолец».

Издание приводит расследование правозащитника Ярослава Михайлова, который предположил, что каждая из женщин была в полной уверенности, что с ребенком сидит другая.

Кроме того, уходя из квартиры, мать девочки могла перекрыть воду, чтобы та не набедокурила.

«Мое мнение такое: вскоре после ее ухода должна была прийти бабушка, а женщина почему-то не пришла. Говорят, в поведении пенсионерки есть некие странности, собственно, как и у ее дочери. Где была Мария в течение недели — это скоро выяснится. Она ведь даже не звонила, чтобы узнать, как живет маленькая дочка», –– отметил эксперт.

По данным МК, ребенок с рождения ни разу не наблюдался у врача, соседи рассказывают, что девочку часто оставляли одну дома на несколько дней.

При этом работники близлежащих магазинов отмечают, что мать с дочкой часто заходили за продуктами и от женщины не пахло алкоголем.

Тело трехлетней девочки обнаружила 20 февраля бабушка, которая пришла поздравить ребенка с днем рождения. По данным следствия, мать оставила девочку без еды одну дома на неделю, предварительно перекрыв воду.

23 февраля суд арестовал 21-летнюю кировчанку на два месяца. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Кировской области, женщине предъявили обвинения по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью».

Журналисты отметили хладнокровную и спокойную реакцию женщины на арест.