В Бангладеш застрелили пытавшегося угнать самолет мужчину

В Бангладеш убили мужчину, который пытался угнать самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines. Об этом 24 февраля сообщило издание Daily Star со ссылкой на армию страны.

Как заявили источники издания, у 25-летнего психически неуравновешенного мужчины было при себе оружие. Поэтому его ликвидировали во время спецоперации, которая заняла всего восемь минут. Отмечается, что он хотел поговорить с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной и своей женой.

Ранее в этот же день сообщалось о захвате пассажирского самолета в Бангладеш. После посадки авиасудна захватчик приставил пистолет к голове пилота.

В январе пассажир самолета, следовавшего из Сургута в Москву, пытался прорваться в кабину пилотов, требовал направить лайнер в Афганистан и угрожал якобы имевшимся оружием. В связи с этим самолет совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. В ходе задержания взрывчатки и оружия при мужчине не обнаружили.