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В Европе рассказали о спаде ветроэнергетики

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Фото: Global Look Press/Carsten Rehder/dpa
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В 2018 году темпы ввода новых мощностей на базе ветроэнергетики в Европе упали впервые за последние несколько лет. Об этом в воскресенье, 24 февраля, рассказала «Газета.ру», ссылаясь на данные ассоциации WindEurope.

Отмечается, что основной спад пришелся на Германию и Великобританию, а в некоторых странах не было введено ни одного нового ветряка.

Эксперты отмечают, что такого рода замедление развития отрасли может быть связано также с общим замедлением экономики Еврозоны. Так ВВП Франции и Германии выросли лишь на 1,5%, что меньше многолетних значений в 2,2% и 2,3%, соответственно.

Из-за таких сокращений развития экономики, инвестиции в прогрессивные сферы падают, считают аналитики.

В апреле 2018 Великобритания смогла в течение 55 часов поддерживать подачу электроэнергии потребителям без использования угля. Временное отключение тепловых станций компенсировали за счет ветряной энергии. Этот эксперимент побил рекорд октября 2017 года.

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