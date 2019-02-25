В Европе рассказали о спаде ветроэнергетики

В 2018 году темпы ввода новых мощностей на базе ветроэнергетики в Европе упали впервые за последние несколько лет. Об этом в воскресенье, 24 февраля, рассказала «Газета.ру», ссылаясь на данные ассоциации WindEurope.

Отмечается, что основной спад пришелся на Германию и Великобританию, а в некоторых странах не было введено ни одного нового ветряка.

Эксперты отмечают, что такого рода замедление развития отрасли может быть связано также с общим замедлением экономики Еврозоны. Так ВВП Франции и Германии выросли лишь на 1,5%, что меньше многолетних значений в 2,2% и 2,3%, соответственно.

Из-за таких сокращений развития экономики, инвестиции в прогрессивные сферы падают, считают аналитики.

В апреле 2018 Великобритания смогла в течение 55 часов поддерживать подачу электроэнергии потребителям без использования угля. Временное отключение тепловых станций компенсировали за счет ветряной энергии. Этот эксперимент побил рекорд октября 2017 года.