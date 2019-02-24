В Москве у прохожего украли 420 тыс. рублей

На востоке Москвы неизвестные ограбили 27-летнего прохожего на 420 тыс. рублей, сообщили 24 февраля в пресс-службе столичного главка МВД.

«Установлено, что <…> трое неизвестных, применив насилие в отношении гражданина 1991 года рождения, открыто похитили у него сумку, в которой находились 420 тыc. рублей», –– приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

После инцидента злоумышленники скрылись. Потерпевший за медицинской помощью не обращался.

23 февраля сообщалось, что в Москве у безработного мужчины похитили 6 млн рублей.