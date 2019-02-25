Московским водителям посоветовали быть аккуратнее 25 февраля

Столичным водителям советуют быть аккуратнее в понедельник, 25 февраля. В Москве ветер до 15 м/с, а снег тает и вновь замерзает, образуя наледь. Гидрометцентр продлил «желтый» уровень опасности в городе и области. В регионе облачно и небольшие осадки, температура от 1 до 3 градусов тепла.