Лавров рассказал о роли «дорожной карты» РФ и Китая в ситуации с КНДР

Глава МИД Росии Сергей Лавров рассказал о роли «дорожной карты» РФ и Китая в ситуации вокруг КНДР.

«По сути дела, отказ от риторики и действий, которые вызывают раздражение, произошел.

КНДР заморозила испытания ядерного оружия и ракетные пуски. США с Южной Кореей проявляют сдержанность в отношении проведения новых учений у берегов КНДР и завязывается диалог», — заявил министр.