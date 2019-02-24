В Волгограде искавшего лекарство для мамы мальчика наградили медалью

В Волгограде наградили мальчика, искавшего лекарство для мамы. 13-летнему Ивану Шитику вручили медаль «За спасение жизни». Благодаря действиям подростка его маму сумели выходить после инсульта.

После выписки из реанимации женщина нуждалась в импортном препарате, но поставки лекарства были прекращены в связи с его модернизацией.

Мальчик расклеил на домах объявление с просьбой прислать нужный препарат. На призыв Ивана о помощи откликнулись люди из разных стран. В итоге лекарство нашли и передали семье, маме успешно сделали операцию.