Преступники пытались ограбить офис «Мегафона» в Москве

Двое неизвестных совершили попытку ограбления офиса продаж «Мегафон» на юго-западе российской столицы, но были задержаны после срабатывания сигнализации, сообщает 24 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Двое неизвестных в масках ворвались в офис продаж, угрожая дубинкой сотруднику «Мегафона», они похитили из кассы 18 тыс. рублей, затем забрали с витрины мобильные телефоны и попытались скрыться», — рассказал собеседник.

Злоумышленниками оказались неработающие граждане 1985 и 1978 года рождения.

Ранее стало известно, что из сейфа наркологической клиники в Москве, которая принадлежит певцу Стасу Пьехе и его сестре Эрике Быстровой, украли 1,2 млн рублей.