Отсидевший 39 лет за чужие убийства американец получит $21 млн компенсации

Мужчина, незаслуженно отсидевший 39 лет в американской тюрьме, получит компенсацию. Власти города Сими-Вэлли в Калифорнии выплатят ему $21 млн, сообщает 24 февраля Daily News.

Как уточняет агентство Reuters, Крейг Коли был обвинен в убийстве своей бывшей подруги Ронды Вихт и ее четырехлетнего сына в 1978 году. Женщина с ребенком были задушены в собственной квартире. Полиция задержала Коли в день обнаружения тел, незадолго до этого они с Вихт расстались.

В 1980 году мужчину осудили и приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. В 2015 году губернатор Калифорнии Джерри Браун по просьбе Коли направил дело на пересмотр. В результате была обнаружена новая ключевая улика — биологические образцы, считавшиеся утерянными или уничтоженными. В них нашли следы чужой ДНК, не имеющей отношение к осужденному.

Мужчину помиловали и выпустили в ноябре 2017 года. На тот момент ему исполнилось 70 лет. Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил Коли невиновным, предположив, что его могли подставить.

В феврале стало известно о выплате компенсации от одной из компаний Хабаровска матери-одиночке, которая была вынуждена купить 11 авиабилетов, чтобы перевезти домой от места лечения двоих детей-инвалидов.