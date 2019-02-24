Конькобежец Кулижников стал трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье

Конькобежец Павел Кулижников стал первым в истории России спортсменом, которому удалось трижды завоевать золотую медаль в спринтерском многоборье на чемпионатах мира, сообщает «РИА Новости».

Третьего титула Кулижников добился в воскресенье, 24 февраля, на чемпионате мира в голландском Херенвене. В заключительном выступлении на дистанции 1000 м он показал второе время — 1 мин. 8,62 сек., уступив голландцу Кьелду Нейсу, который финишировал со временем 1 мин. 7,80 сек.

Но в общем зачете соревнований россиянин занял первое место, набрал 137,390 балла. Вторым стал японец Тацуя Синхама — 137,805. Бронза досталась Нейсу — 137,860.

Спринтерское многоборье продолжалось два дня, в каждый из которых спортсмены выходили на две дистанции — 500 и 1000 м. По правилам, победителем становится тот, кто набрал наименьшую сумму баллов.

Ранее Кулижников становился чемпионом мира в спринтерском многоборье в 2015 и 2016 годах.

7 января конькобежцы сборной России Денис Юсков, Павел Кулижников и Руслан Мурашов выиграли командный спринт на чемпионате Европы в Коломне.