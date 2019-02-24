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Космонавт оценил идею Рогозина дать кораблю имя «не как у девочки»

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Фото: РИА Новости
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Российский летчик-космонавт Михаил Корниенко не увидел ничего зазорного в названии космического корабля «Федерация». 22 февраля гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что аппарат сменит название, так как сейчас он «как девочка называется».

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Корниенко отметил, что название корабля происходит от наименования государства — Российской Федерации. «Это страна. Это совсем не девочка», — сказал космонавт радиостанции «Говорит Москва».

Корниенко также добавил, что среди его коллег нет никаких примет, связанных с представительницами слабого пола.

«Женщина на корабле — это только у моряков к несчастью. Мы с тетками сколько раз летали — никаких проблем!» — заключил космонавт.

Летом 2018 года сообщалось, что тестовый беспилотный полет «Федерации» намечен на 2022 год. Планировалось, что корабль совершит беспилотный полет к МКС в 2023 году, а в 2024-м на нем к МКС направится экипаж из двух человек.

«Федерация» — это многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз». Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 т грузов.

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