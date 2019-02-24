Космонавт оценил идею Рогозина дать кораблю имя «не как у девочки»

Российский летчик-космонавт Михаил Корниенко не увидел ничего зазорного в названии космического корабля «Федерация». 22 февраля гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что аппарат сменит название, так как сейчас он «как девочка называется».

Корниенко отметил, что название корабля происходит от наименования государства — Российской Федерации. «Это страна. Это совсем не девочка», — сказал космонавт радиостанции «Говорит Москва».

Корниенко также добавил, что среди его коллег нет никаких примет, связанных с представительницами слабого пола.

«Женщина на корабле — это только у моряков к несчастью. Мы с тетками сколько раз летали — никаких проблем!» — заключил космонавт.

Летом 2018 года сообщалось, что тестовый беспилотный полет «Федерации» намечен на 2022 год. Планировалось, что корабль совершит беспилотный полет к МКС в 2023 году, а в 2024-м на нем к МКС направится экипаж из двух человек.

«Федерация» — это многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз». Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 т грузов.