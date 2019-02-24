Помпео заявил об отсутствии страха США перед развертыванием ракет Россией

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не считает серьезным предупреждения России о возможном ответном развертывании нацеленных на Соединенные Штаты ракет, прозвучавшие во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию насчет выхода Соединенных Штатов из договора ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Это определенно является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Он ведь говорил о решении США выйти из договора, распространяющегося на ракетные системы средней и меньшей дальности», — ответил Помпео на вопрос журналиста CNN о реакции Соединенных Штатов на готовность России выставить свои ракеты в ответ на аналогичные шаги Запада. Его слова приводит ТАСС.

Помпео в очередной раз повторил позицию Вашингтона: «Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными этим договором».

20 февраля Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он заявил, что Россия будет вынуждена в ответ на размещение США ракет средней и меньшей дальности в Европе принять симметричные меры.

2 февраля Вашингтон направил официальную ноту о приостановлении участия в ДРСМД всем сторонам соглашения под предлогом якобы невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, нарушающей условия соглашения.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.