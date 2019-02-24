Названы пять самых «мужских» автомобилей

Эксперты портала carsweek.ru составили рейтинг автомобилей, которые больше всего подходят мужчинам. Лидером списка стал Mercedes-AMG G-Class нового поколения.

По словам экспертов, данная модель сохраняет свою первобытную аутентичность, грубые квадратные формы и повышенную проходимость.

Далее в списке идет Hummer H2, который в рейтинге признали «мечтой большинства мальчишек в прошлом десятилетии». Замыкает тройку лидеров Cadillac Escalade. Отмечается, что данная модель чаще всего выступает в роли правительственного автомобиля.

Также в пятерку вошли Jeep Wrangler и рамный внедорожник Toyota Land Cruiser.

23 февраля стали известны 10 самых популярных европейских марок автомобилей в России. Возглавил рейтинг Volkswagen Polo. На втором месте оказался кроссовер Renault, а на третьем — Skoda Rapid.