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Названы пять самых «мужских» автомобилей

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Фото: Mercedes-Benz
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Эксперты портала carsweek.ru составили рейтинг автомобилей, которые больше всего подходят мужчинам.  Лидером списка стал Mercedes-AMG G-Class нового поколения.

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По словам экспертов, данная модель сохраняет свою первобытную аутентичность, грубые квадратные формы и повышенную проходимость.

Далее в списке идет Hummer H2, который в рейтинге признали «мечтой большинства мальчишек в прошлом десятилетии». Замыкает тройку лидеров Cadillac Escalade. Отмечается, что данная модель чаще всего выступает в роли правительственного автомобиля. 

Также в пятерку вошли Jeep Wrangler и рамный внедорожник Toyota Land Cruiser.

23 февраля стали известны 10 самых популярных европейских марок автомобилей в России. Возглавил рейтинг Volkswagen Polo. На втором месте оказался кроссовер Renault, а на третьем — Skoda Rapid.

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