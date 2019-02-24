Марш Бориса Немцова прошел в Москве

Шествие в память об умершем в 2015 году политике Борисе Немцове завершилось в Москве. Марш был согласован с властями столицы.

Демонстранты начали свое движение на Страстном бульваре. Далее колонны прошли по проспекту Академика Сахарова практически до пересечения с Садовым кольцом.

Борис Немцов погиб после покушения 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В него несколько раз выстрелили, политик скончался на месте. Суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима основному фигуранту дела Зауру Дадаеву. Его сообщники получили тюремные сроки от 11 до 19 лет.

В марте 2018 года на доме в Москве, где жил политик, установилипамятную табличку. Памятный знак расположен на арке, которая ведет во двор дома, его установил сын политика Антон Немцов.