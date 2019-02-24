Ребенок получил травму в пензенском батутном парке

В Пензе ребенок пострадал при посещении батутного парка. Проводится доследственная проверка.

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, во время прыжков на детском аттракционе несовершеннолетний получил травму головы. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс». По словам папы мальчика, поролон внутри конструкции износился, из-за этого его сын ударился головой о металлический каркас.

В конце декабря было возбуждено уголовное дело после травмирования пятилетнего ребенка в одном из батутных центров в Астрахани. Мальчик получил компрессионный перелом позвоночника в результате падения с батута.