Неизвестные захватили пассажирский самолет в Бангладеш

Неизвестные захватили пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines. Как сообщил в воскресенье, 24 февраля, портал BD News 24, захват произошел в аэропорту бангладешского города Читтагонг.

По его данным, захваченное воздушное судно выполняло рейсы из Дакки в Дубай с промежуточной посадкой в Читтагонге.

По словам представителя аэропорта Асадуззамана Хана, после приземления судна мужчина приставил пистолет к голове пилота. Он отметил, что пассажирам удалось покинуть борт. Других подробностей инцидента он не привел.

В январе пассажир самолета, следовавшего из Сургута в Москву, пытался прорваться в кабину пилотов, требовал направить лайнер в Афганистан и угрожал якобы имевшимся оружием. В связи с этим самолет совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. В ходе задержания взрывчатки и оружия при нем не обнаружили.