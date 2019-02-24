Авария с тремя пострадавшими произошла в Рязанской области

В Рязанской области трое получили травмы утром 23 февраля в аварии у села Заборье. По информации ГИБДД, житель Владимирской области 1997 года рождения на Chevrolet Cruze не справился с управлением и врезался в двигавшийся навстречу автомобиль Ford под управлением рязанца 1937 года рождения.

В результате ДТП пострадали водители, а также 77-летняя пассажирка Ford. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Также сообщается, что вечером 23 февраля на Касимовском шоссе в Рязани образовалась пробка в Дашково-Песочне. Авария произошла при движении в сторону Дядьково на повороте к 11-й больнице.