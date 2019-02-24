Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю

Православные приходы русской традиции выступили против решения синода Константинопольского патриархата об упразднении Западноевропейского архиепископата. Об этом 24 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в русской общине в Париже.

По словам собеседника агентства, на внеочередном собрании большая часть присутствующих (191 человек) высказалась против притязаний Константинополя. Решение о выборе юрисдикции будет принято в июне.

«Архиепископия будет сохранена», — сказал собеседник агентства.

По его сведениям, в настоящее время под управлением архиепископии находятся 125 приходов во Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах, Дании, Швеции, Норвегии и Великобритании.

В ноябре 2018 года Священный синод Вселенского патриархата принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал пастырское попечение и управление православных приходов русской традиции в Западной Европе. В связи с этим Русская православная церковь (РПЦ) предложила русским приходам Константинополя в Западной Европе перейти в юрисдикцию Московского патриархата. Спустя месяц Священный синод РПЦ принял решение образовать патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже и экзархат в Юго-Восточной Азии.