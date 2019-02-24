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Генпрокуратура и Верховный суд подготовят доклад о случаях затягивания расследований

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Представители Генеральной прокуратуры и Верховного суда обсуждают возможность подготовки доклада для президента России Владимира Путина, темой которого станет незаконное затягивание расследований в стране, рассказал 24 февраля в эфире телеканала «Россия 1» генпрокурор Юрий Чайка.

«Мы на это (случаи незаконного затягивания расследований. — Ред.) неоднократно обращали внимание, за незаконное затягивание расследования мы принимали меры прокурорского реагирования. Мы сейчас думаем, совместно с Верховным судом подготовим совместный какой-то доклад президенту», — цитирует его ТАСС.

В ходе послания Федеральному собранию 20 февраля Владимир Путин подверг критике безосновательное продление сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям в результате затягивания следственных действий.

6 февраля президент Путин во время выступления на 11-м форуме «Деловой России» в Москве предложил продлить на один год амнистию капитала для некоторых категорий бизнесменов, желающих вернуть свои средства в экономику страны.

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