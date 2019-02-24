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Летевший в Сеул самолет CSA вернулся в Прагу из-за утечки топлива

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Фото: Depositphotos
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Пассажирский Airbus A330 чешской компании CSA, летевший в Сеул, вынужден был вернуться в Прагу из-за утечки топлива. Об этом сообщил в воскресенье, 24 февраля, представитель аэропорта имени Вацлава Гавела Роман Пацвон.

По его словам, самолет вернулся после трех часов полета.

«Пилот развернул самолет в районе Казани и направился на аэродром в Праге. Никто из пассажиров не пострадал, самолет направлен на технический контроль», — цитирует Пацвона «РИА Новости».

Он добавил, что из-за внеочередной посадки и очистки посадочной полосы от вытекшего из самолета топлива аэродром был временно закрыт, в связи с чем был отклонен рейс из Эдинбурга в Прагу.

Ранее 24 февраля сообщалось, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Благовещенска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

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