Старинный паровоз установили на военном мемориале в Орле

Паровоз ЭР 795-11, неделю назад доставленный в Орел, к военному мемориалу у здания Дворца культуры железнодорожников, теперь вмонтирован в общую композицию. Таким образом, в областном центре демонстрируются три паровоза разных серий.



Военно-исторический мемориальный комплекс решили приурочить к 150-летию железнодорожного узла «Орел» и 75-летию освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков. Монтаж объекта начался в мае прошлого года, напоминает InfoOrel.ru.

Паровозы типа Э выпускались с 1912 по 1957 год включительно. В течение всего периода производства базовый проект паровоза серии «Э» последовательно улучшался, в качестве конструктивных разновидностей (подтипов) и подсерий: ЭУ (1926–1930 гг.); ЭМ (1931–1934 гг.); ЭР (1934–1936 гг.).