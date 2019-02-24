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Старинный паровоз установили на военном мемориале в Орле

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Паровоз ЭР 795-11, неделю назад доставленный в Орел, к военному мемориалу у здания Дворца культуры железнодорожников, теперь вмонтирован в общую композицию. Таким образом, в областном центре демонстрируются три паровоза разных серий.

Военно-исторический мемориальный комплекс решили приурочить к 150-летию железнодорожного узла «Орел» и 75-летию освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков. Монтаж объекта начался в мае прошлого года, напоминает InfoOrel.ru.

Паровозы типа Э выпускались с 1912 по 1957 год включительно. В течение всего периода производства базовый проект паровоза серии «Э» последовательно улучшался, в качестве конструктивных разновидностей (подтипов) и подсерий: ЭУ (1926–1930 гг.); ЭМ (1931–1934 гг.); ЭР (1934–1936 гг.).

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