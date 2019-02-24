Актер Панин отреагировал на слова Серебрякова о России

Актер Алексей Панин согласился с высказыванием эмигрировавшего в Канаду артиста Алексея Серебрякова о том, что Россия якобы разжигает войны. Об этом он заявил в беседе с телеканалом ТВЦ.

По словам Панина, каждый здравомыслящий человек, у которого есть интерес к истории, понимает, о чем говорил Серебряков. В отличие от людей, которые находятся в «телевизионном зомбировании СМИ».

«Люди, которые интересуются, которые проявляют хоть какой-то интерес к тому, что происходит в реальности… они понимают прекрасно, что происходит на самом деле в стране, в мире», — заключил актер.

23 февраля во время выступления в Лондоне российский актер Алексей Серебряков, эмигрировавший в 2012 году в Канаду, обрушился с критикой на РФ, обвинив Москву в якобы причастности к конфликтам в Грузии, Чечне, на Украине, в Сирии и африканских странах.

Артист известен своими нападками в адрес России. 20 февраля 2018 года в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю он заявил, что национальной идеей страны являются «сила, наглость и хамство».