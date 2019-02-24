Мать участниц группы Anna Maria оценила их выступление

Мать Анны и Марии Опанасюк — участниц музыкального дуэта Anna Maria — поделилась своими эмоциями от выхода дочерей в финал украинского отборочного конкурса на «Евровидение», сообщает 24 февраля Пятый канал.

«Я ими просто горжусь, потому что они очень достойно выступили. Так как они думают, так как думают многие люди в Крыму и Украине», — сказала Лариса Опанасюк о своих детях.

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг претенденток на участие в финале «Евровидения» — сестер Опанасюк — после того, как они отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.

В отборе на европейский песенный конкурс от Украины победила исполнительница Maruv. 24 февраля стало известно, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая выбирает представителя страны на «Евровидение», несмотря на победу Maruv, примет окончательное решение о ее участии в течение 48 часов из-за ее гастролей в России.

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев, который едет на шоу уже второй раз.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.