Прямой эфир

Почти 75% беженцев в Германии получают отсрочку по депортации

0
Фото: Global Look Press/Henning Kaiser/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти ФРГ не могут с первого раза выслать около 75% беженцев из числа тех, кто по закону подлежит депортации. Как сообщает в воскресенье, 24 февраля, Bild со ссылкой на статистику миграционного ведомства BAMF, в большинстве случаев мигрантам удается получить отсрочку на неопределенный срок.

Откупательный сезон: Германия готова платить уезжающим мигрантам
Политика открытых дверей подходит к финалу

По состоянию на конец 2018 года, высылке подлежали почти 236 тыс. человек, однако 180,1 тыс. смогли получить отсрочку. 74 тыс. из них добились этого на основании утраты документов, подтверждающих их гражданство, а 70,5 тыс. — на основании «других причин».

При этом, по данным издания, «другие причины» чаще всего не представляют собой законных оснований для пребывания в ФРГ.

Кроме того, выборочная проверка показала, что в 20% случаев отсрочка предоставлялась безосновательно.

В ноябре прошлого года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство страны допустило немало ошибок в разрешении миграционного кризиса. По ее словам, властям с самого начала следовало признать ряд государств и регионов безопасными, что позволило бы сократить приток беженцев в ФРГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Троих беженцев в Германии задержали по подозрению в подготовке теракта
Меркель заявила о необходимости участия беженцев в выборах в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017