Почти 75% беженцев в Германии получают отсрочку по депортации

Власти ФРГ не могут с первого раза выслать около 75% беженцев из числа тех, кто по закону подлежит депортации. Как сообщает в воскресенье, 24 февраля, Bild со ссылкой на статистику миграционного ведомства BAMF, в большинстве случаев мигрантам удается получить отсрочку на неопределенный срок.

По состоянию на конец 2018 года, высылке подлежали почти 236 тыс. человек, однако 180,1 тыс. смогли получить отсрочку. 74 тыс. из них добились этого на основании утраты документов, подтверждающих их гражданство, а 70,5 тыс. — на основании «других причин».

При этом, по данным издания, «другие причины» чаще всего не представляют собой законных оснований для пребывания в ФРГ.

Кроме того, выборочная проверка показала, что в 20% случаев отсрочка предоставлялась безосновательно.

В ноябре прошлого года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство страны допустило немало ошибок в разрешении миграционного кризиса. По ее словам, властям с самого начала следовало признать ряд государств и регионов безопасными, что позволило бы сократить приток беженцев в ФРГ.