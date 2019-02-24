Сбор жетонов на метро для бездомных проходит в Петербурге

Благотворительная организация «Ночлежка» призывает жителей Санкт-Петербурга жертвовать жетоны на метро. Копилки для добровольных подарков расположены в разных заведениях по всему городу.

В консультационную службу «Ночлежки» каждый рабочий день обращаются 50–70 человек, которым нужна разная помощь. Бездомным нужно преодолевать большие расстояния, чтобы восстанавливать документы, получать медицинскую помощь и поначалу добираться до работы. Об этом информирует телеканал «78».

Ранее Петербурге открылись четыре новые палатки с обогревом для тех, кому некуда идти. «Ночлежка» — негосударственная благотворительная организация, с 1990 года работающая в Санкт-Петербурге и занятая реабилитацией бездомных людей, людей без регистрации и людей, живущих за чертой бедности, помогая им вернуться к обычной жизни. Также организация ведет лоббистскую работу, направленную на создание в России эффективной системы профилактики бездомности и социальной реабилитации бездомных.

В Симферополе в 2020 году планируют начать строительство приюта для бездомных. В этом году будет разработан проект учреждения. Об этом 22 января сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.