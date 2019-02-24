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Пользователи Сети восхитились соблазнительно сидящей на дереве коалой

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Фото: TASS/DPA/Jan Woitas
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Пользователи Сети восхитились снимками коалы, соблазнительно позировавшей на дереве. Удачные кадры сделал британский фотограф Росс Лонг во время путешествия по Австралии, сообщает британская газета Daily Mail. Фотографии уже собрали тысячи лайков в Instagram и комментарии в социальных сетях.

По словам Росса, он обнаружил самца на Золотом побережье Квинсленда совершенно случайно. При этом долгое время животное сидело неподвижно. Фотограф заметил, что это была самая послушная модель, с которой ему довелось работать. Также он обратил внимание на положение тела зверя. По его мнению, таким способом он пытался привлечь внимание самок, которые находились поблизости.

Британский экс-пэт Росс Лонгом на дереве в живописном кустарнике на Золотом побережье Квинсленда, Австралия.

В мае прошлого года звездой интернета стала австралийская коала, освоившая рыболовную удочку. Животное запечатлела отдыхающая на пикнике семья. По словам очевидцев, зверь просидел у водоема около часа, после чего оставил удочку и убежал.

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