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В Молдавии начались парламентские выборы

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Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь
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В Молдавии 24 февраля в 07:00 по местному времени (08:00 мск) открылись все 2018 избирательных участков для выборов в парламент республики. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отмечается, что в Молдавии впервые пройдут выборы по смешанной системе, согласно которой 50 человек будут избраны по старой схеме (по партийным спискам), а 51 — по одномандатным округам. Также в одно время с выборами состоится республиканский консультативный референдум, в ходе которого граждане смогут высказаться относительно вопроса сокращения числа депутатов парламента до 61.

В ЦИК добавили, что в ходе выборов будут задействованы свыше 4 тыс. сотрудников полиции, а также 3 тыс. наблюдателей, среди которых представители ОБСЕ, СНГ и Евросоюза. Они будут следить за ходом голосования на участках и впоследствии опубликуют итоговые отчеты выборов.

Голосование завершится в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Партиям для прохождения в парламент необходимо преодолеть барьер в 6%, а для избирательного блока — 8%. В одномандатных округах победит кандидат, набравший большинство голосов.

15 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказал мнение, что следующий майдан Запад может организовать в Молдавии. По его словам, это возможно в случае победы социалистов на парламентских выборах.

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