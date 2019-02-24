Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

В воскресенье, 24 февраля, в Москве ожидаются облачность и небольшие осадки. Температура воздуха дойдет до 2 градусов тепла. Об этом заявили в Гидрометцентре России.

Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба. Ветер ожидается западный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

При этом в Московской области на термометрах будет от минус 2 до плюс 3 градусов.

По прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник температура может опуститься до 8 градусов ниже нуля, возможен снег. В Подмосковье — до минус 11. Также на дорогах ожидается гололедица.

13 февраля сообщалось, что синоптики назвали сроки прихода настоящей весны. По их словам, она придет в Москву только в конце марта.