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Летевший в Москву самолет вернулся в Благовещенск из-за здоровья пассажира

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Благовещенска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили 24 февраля в пресс-службе благовещенской воздушной гавани.

«Экипаж спустя час после вылета принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за состояния здоровья пассажирки», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что по прилете женщину госпитализировали. Воздушное судно прошло дозаправку и готовится к новому вылету в Москву.

19 января сообщалось, что пассажирский самолет экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пяти пассажиров.

По словам очевидцев, все пятеро вскоре после вылета начали задыхаться и терять сознание.

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