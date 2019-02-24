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В Кемеровской области мужчина оторвал мальчику мочку уха

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В городе Междуреченске Кемеровской области мужчина оторвал мальчику мочку уха. Об этом 24 февраля сообщил портал City-N.

Отмечается, что инцидент произошел еще в сентябре прошлого года. Мужчина сделал замечание детям на игровой площадке, но в ходе разговора с детьми посчитал, что ему грубо ответили, и схватил 11-летнего ребенка за ухо. В результате чего у мальчика надорвалась мочка уха.

После случившегося родителям пришлось обратиться к врачам и написать заявление в прокуратуру.

Мужчина был признан судом виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен штраф в размере 30 тыс. рублей. Помимо этого его обязали возместить ребенку компенсацию за нанесение морального вреда в размере 20 тыс. рублей и выплатить сумму материального ущерба в размере 2585 рублей.

23 февраля сообщалось, что в США издевавшаяся над детьми пара признала свою вину. Супругов арестовали за пытки и жестокое обращение со своими 12 детьми.

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