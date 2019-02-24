Тайский боксер поцеловал соперника во время боя
Тайский боксер Сенчай поцеловал своего оппонента во время боя на турнире Thai Fight.
Видео момента опубликовано в Twitter Jolassanda.
На кадрах видно, как 38-летний таец входит в клинч с соперником и целует его в щеку.
Saenchai's kiss 🤣👍 pic.twitter.com/hQws73qiTD— Jolassanda (@Jolassanda) 23 февраля 2019 г.
Рефери принял решение развести бойцов.
Победу одержал Сенчай, она стала для него 291-й в карьере.
12 января сообщалось, что боец смешанного стиля (MMA) отправил в нокаут соперника в первом же раунде ударом по ноге.