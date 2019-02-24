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Тайский боксер поцеловал соперника во время боя

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Фото: Twitter.com
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Тайский боксер Сенчай поцеловал своего оппонента во время боя на турнире Thai Fight.

Видео момента опубликовано в Twitter Jolassanda.

На кадрах видно, как 38-летний таец входит в клинч с соперником и целует его в щеку.

Рефери принял решение развести бойцов.

Победу одержал Сенчай, она стала для него 291-й в карьере.

12 января сообщалось, что боец смешанного стиля (MMA) отправил в нокаут соперника в первом же раунде ударом по ноге.

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