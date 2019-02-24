Взрыв прогремел в жилом доме в британском Бристоле

Не менее трех человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в Бристоле (Великобритания), пишет The Independent.

Инцидент произошел вечером 23 февраля в районе Хартклифф. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.

После взрыва в здании возник сильный пожар. Часть фасада дома серьезно повреждена.

«Причина инцидента в настоящее время неизвестна и будет расследоваться в течение всего вечера», –– заявили в администрации города.

28 декабря прошлого года мощный взрыв произошел в жилом доме в британском городе Андовер. Погиб один человек.