Прямой эфир

Китай построит электростанцию в космосе

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай планирует к 2030 году создать космическую электростанцию, которая будет преобразовывать солнечные лучи в электричество и передавать его на Землю, пишет Daily Mail.

Новая лунная гонка: кто станет мировым космическим лидером
Человечество повторит высадку на Луну в ближайшие 15-20 лет

Китайское национальное космическое управление (CNSA) полагает, что таким образом можно получить практически неиссякаемый источник электроэнергии.

По данным издания, технологию протестируют в стратосфере в период с 2021 по 2025 год.

Экспериментальная база уже сооружена в городе Чунцин.

Стоимость разработки не уточняется, однако годовой космический бюджет Китая составляет $8 млрд, что позволяет Пекину нагонять в изучении космоса главных конкурентов — Россию и США.

В декабре прошлого года глава американской космической компании SpaceX изобретатель Илон Маск отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае. Миллиардер отметил, что в 2018 году Пекин обогнал Вашингтон по числу орбитальных запусков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роскосмос» отправит двух туристов в космос до конца 2021 года
«Роскосмос» готовится представить облик новой ракеты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017