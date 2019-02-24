В результате крушения самолета в Массачусетсе погибли два человека

Крушение легкомоторного самолета привело к гибели двух человек в штате Массачусетс (США). Информацию об этом распространила полиция штата в субботу, 23 февраля.

Отмечается, что при падении самолет взорвался и загорелся.

Предположительно речь идет о самолете Cessna 172, сообщает РЕН ТВ.

7 февраля сообщалось, что военный вертолет вооруженных сил Венесуэлы Ми-35М упал в штате Кохедес на западе страны. При этом пострадали пять военнослужащих. Инцидент произошел во время отработки учений «по отражению вооруженной агрессии Соединенных Штатов».