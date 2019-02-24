Неизвестный пригрозил взорвать АЭС в Ровно и потребовал приезда Порошенко

АЭС в украинском Ровно пригрозил взорвать неизвестный, если в город не приедет президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщили в местной полиции в субботу, 23 февраля.

Правоохранители проверили АЭС и аэропорт в Киеве, о котором говорил неизвестный, информация не подтвердилась, сообщает РБК.

Сейчас полиция ведет поиск лиц, причастных к ложному сообщению, возбуждено уголовное дело.

12 февраля стало известно, что рейсовый самолет авиакомпании LATAM, на борту которого находился министр сельского хозяйства Перу Густаво Мостайо, совершил экстренную посадку из-за сообщения о якобы заложенной бомбе.