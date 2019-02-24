Прямой эфир

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина утратила первую строчку в рейтинге по притоку мигрантов в Россию, об этом свидетельствуют данные Росстата.

Деревенские истории: как русское село принимает мигрантов
Что будет, если поменять компьютер на печь, а Москву на Лучку

По итогам 2018 года поток мигрантов с Украины в Россию снизился до 14,8 тыс. человек. Для сравнения: число украинских мигрантов в 2017 году составило 47,7 тыс. человек.

Согласно данным ведомства, лидером по притоку мигрантов в РФ в прошлом году стал Таджикистан (31 тыс. человек).

На втором месте — Казахстан. Прирост составил 26,5 тыс. человек.

Украина замкнула тройку лидеров с показателем в 14,8 тыс. человек. Всего в Россию в прошлом году прибыло 137,7 тыс. украинцев, покинули пределы РФ 122,9 тыс.

При этом в Росстате уточнили, что в 2018 году отмечается сокращение миграционного прироста в обмене населением практически со всеми странами СНГ.

Прирост заметен только в обмене с Туркменией, Арменией и Азербайджаном (менее 3% во всех случаях).

9 февраля на Украине пожаловались на массовый отток населения и квалифицированных специалистов, в том числе в Россию. По данным депутатов Верховной рады, за пять лет страну покинули около 10 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кандидат в президенты Украины предрек ей судьбу стран Прибалтики
Как об стену: Трамп объявил мигрантов-нелегалов главной угрозой США
Американский президент также объявил об увеличении расходов на оборону и создании «новейшей системы ПРО»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017