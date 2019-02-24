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Венесуэла закрыла воздушное пространство для частных самолетов

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Фото: TASS/ZUMA/Juan Carlos Hernandez
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Власти Венесуэлы приняли решение закрыть воздушное пространство страны для всех частных самолетов, пишет El Nacional со ссылкой на источники.

По данным издания, полеты будут разрешены только государственным воздушным судам.

Ранее в феврале президент Венесуэлы Николас Мадуро, опасающийся провокации США и поставок оппозиции оружия под предлогом гумпомощи, закрыл границы с Бразилией и Колумбией.

Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Поддержку ему активно оказывают США, которые не исключили силового сценария в отношении Каракаса.

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