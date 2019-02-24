Венесуэла закрыла воздушное пространство для частных самолетов
Власти Венесуэлы приняли решение закрыть воздушное пространство страны для всех частных самолетов, пишет El Nacional со ссылкой на источники.
По данным издания, полеты будут разрешены только государственным воздушным судам.
Ранее в феврале президент Венесуэлы Николас Мадуро, опасающийся провокации США и поставок оппозиции оружия под предлогом гумпомощи, закрыл границы с Бразилией и Колумбией.
Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Поддержку ему активно оказывают США, которые не исключили силового сценария в отношении Каракаса.