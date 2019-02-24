Мадуро станцевал сальсу на выступлении перед сторонниками

Президент Венесуэлы Николас Мадуро станцевал сальсу после выступления перед сторонниками на митинге в Каракасе. Видео с танцем опубликовал канал РЕН ТВ.

Отмечается, что в мероприятии, проходившем вблизи президентской резиденции, приняло участие около 20 тыс. сторонников правительства. Когда Мадуро вышел на сцену в красной рубашке и начал танцевать, собравшиеся также стали пританцовывать и аплодировать главе государства.

Ранее в этот же день сообщалось, что Венесуэла полностью разорвала дипломатические отношения с Колумбией. У дипсотрудников страны есть сутки, чтобы покинуть Каракас.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Избранный президент Николас Мадуро назвал доставку гумпомощи в страну «дешевым шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.

В разразившемся в Венесуэле политическом кризисе оппозицию во главе с Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.