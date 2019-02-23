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Косачев назвал провокацию с гумпомощью в Венесуэле вмешательством в дела страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что провокации в Венесуэле, связанные с якобы доставкой гуманитарной помощи, являются грубым вмешательством в суверенные дела страны. Об этом 23 февраля сообщает «РИА Новости».

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По словам сенатора, провокации были ожидаемыми. Он отметил, что они нацелены на создание «иллюзии конфликта деспотического режима против свободных граждан своей страны».

Косачев подчеркнул, что в отношения властей Венесуэлы и ее народа не могут встраиваться извне, будь то Штаты или их союзники. Сенатор отметил, что российская сторона внимательно следит за развитием ситуации.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Избранный президент Николас Мадуро назвал доставку гумпомощи в страну «дешевым шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.

В разразившемся в Венесуэле политическом кризисе оппозицию во главе с Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.

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