Видео со стриптизом в отделе полиции заинтересовало МВД Бурятии
Полицейских из Октябрьского отдела Улан-Удэ поздравили с 23 Февраля коллеги-женщины. Организатора праздничного стриптиза — женщину-дознавателя — уволили из отдела за нарушение служебной дисциплины и профессиональной этики.
Полицейских из Октябрьского отдела Улан-Удэ поздравили с 23 Февраля коллеги-женщины. Организатора праздничного стриптиза — женщину-дознавателя — уволили из отдела за нарушение служебной дисциплины и профессиональной этики.