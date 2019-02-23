Мадуро дал рекомендации на случай форс-мажора с ним

Избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступающий 23 февраля перед своими сторонниками, заявил, что граждане и военнослужащие должны встать на защиту страны, если с ним «что-нибудь случится», сообщает «РИА Новости».

«Я отдаю приказ народу и вооруженным силам (Венесуэлы. — Ред.), если в один день вы услышите новость, что со мной что-нибудь случилось, не сомневайтесь ни секунды в том, чтобы выйти на улицы, чтобы защищать родину», — сказал глава государства.

В ходе выступления венесуэльский лидер заверил своих сторонников, что именно он в настоящее время управляет и будет управлять страной, а попытка государственного переворота провалилась.

Ранее в этот же день стало известно, что грузовики с гуманитарной помощью из Колумбии и Бразилии прибыли на территорию Венесуэлы, несмотря на приказы Мадуро перекрыть границы с латиноамериканскими странами. При этом корабли Боливарианского флота отправились на перехват следующего из Пуэрто-Рико судна с гуманитарной помощью.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Легитимный президент Николас Мадуро назвал доставку гумпомощи в страну «дешевым шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.

В разразившемся в Венесуэле политическом кризисе оппозицию во главе с Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.