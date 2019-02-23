Мадуро заверил сторонников в контроле над Венесуэлой

Легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро 23 февраля в Каракасе выступил перед своими сторонниками и заявил, что именно он в настоящее время управляет и будет управлять страной, сообщает «РИА Новости».

«Я тверд как никогда, прочен, как это дерево, управляя страной сейчас и в течение многих лет», — сказал глава государства.

Мадуро добавил, что попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что грузовики с гуманитарной помощью из Колумбии и Бразилии прибыли на территорию Венесуэлы, несмотря на приказы Мадуро перекрыть границы с латиноамериканскими странами. Корабли Боливарианского флота отправились на перехват следующего из Пуэрто-Рико судна с гуманитарной помощью.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Избранный президент Николас Мадуро назвал доставку гумпомощи в страну «дешевым шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.

В разразившемся в Венесуэле политическом кризисе оппозицию во главе с Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.