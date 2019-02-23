Грузовики с гумпомощью въехали в Венесуэлу из Колумбии

Лидер венесуэльской оппозиции и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо заявил 23 февраля, что колонна грузовиков с гуманитарной помощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии.

«Внимание, Венесуэла! Мы объявляем, что грузовики с гуманитарной помощью, прибывающие из Колумбии, уже находятся на территории Венесуэлы», — написал политик в своем аккаунте в Twitter.

Ранее сообщалось, что военные получили приказ легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро развернуть войска на границе с Колумбией.

23 февраля первый грузовик с гуманитарной помощью, снаряженный в Бразилии, въехал на территорию Венесуэлы, хотя еще 21 февраля Мадуро отдал приказ закрыть границу с этой латиноамериканской страной.

Венесуэльский журналист Виктор Амайя рассказал 23 февраля, что военные корабли Боливарианского флота отправились на перехват следующего из Пуэрто-Рико судна с гуманитарной помощью.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Избранный президент Николас Мадуро назвал доставку гумпомощи в страну «дешевым шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.

В разразившемся в Венесуэле политическом кризисе оппозицию во главе с Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.