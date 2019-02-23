В Альпах нашли тела двух иностранцев

В Швейцарии обнаружили тела двух иностранцев, пишет 23 февраля ТАСС. По сведениям полиции швейцарского кантона Вале, альпинисты погибли 20 февраля в результате падения со склона Хорнлиграт на высоте 3,7 тыс. м. Спасатели обнаружили их лишь спустя три дня в районе альпийского курорта Церматт.

Гражданство найденных людей не уточняется. Как заявили агентству в генеральном консульстве России в Женеве, там не располагают информацией об этом происшествии.

При этом в полиции Вале рассказали, что погибшие собирались совершить восхождение на горную вершину Маттерхорн, однако не использовали альпинистскую веревку и упали с высоты 500–600 м. О пропаже альпинистов стало известно 22 февраля, когда их родственник обратился в полицию. Тела нашли близ ледника Фургг.

В январе сообщалось, что в нескольких горных районах Швейцарии сошли лавины из-за обильных снегопадов, в результате один человек погиб. При этом пять пострадавших смогли самостоятельно выбраться из-под толщи снега.