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Британский министр назвал Словению вассалом СССР

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, прибывший с официальным визитом в Словению, заявил, что бывшая югославская республика на протяжении долгого времени была «советским вассальным государством», сообщает 23 февраля The Guardian.

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«Великобритания очень гордится трансформацией, произошедшей в Словении за последние 30 лет. Действительно, замечательная трансформация из советского вассального государства в современную европейскую демократию, члена ЕС, члена НАТО», — сказал он.

Экс-председатель словенского парламента Милан Брглез счел заявление Ханта неуместным и попросил власти и граждан страны отреагировать на оскорбление.

До обретения независимости летом 1991 года Словения входила в состав социалистической Югославии, у которой были особые отношения с СССР. Формально Запад считал Югославию частью так называемого социалистического лагеря Восточной Европы, но эта страна никогда не входила в Организацию Варшавского договора — военно-политический союз соцстран.

В 2004 году Словения стала членом Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО).

12 февраля другая бывшая югославская республика Македония официально сменила название на Северную Македонию. Власти страны пошли на этот шаг ради вступления в ЕС и НАТО. Ранее Греция, в которой есть одноименная область и которая опасалась посягательств на свою территорию, выступала против присоединения Македонии к западным организациям, пока она не сменит название страны.

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