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В США усомнились в безопасности солнцезащитных кремов

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Фото: Global Look Press/Martin Poole
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило, что только два из 16 ингредиентов, содержащихся в солнцезащитных кремах, безопасны. Еще два вещества могут вскоре запретить, а в отношении 12 других будут проводиться дополнительные исследования, пишет Daily Mail.

Отмечается, что опасными были признаны ингредиенты РАВА и триэтаноламин салицилат. А самыми безопасными оказались оксид цинка и диоксид титана.

6 февраля онкологи назвали причину роста заболеваемости раком кожи в России. По их словам, рост случаев заболеваемости меланомой (злокачественная опухоль, проявляющаяся на ранних стадиях в виде новообразования на коже) связан с появившейся у граждан страны возможностью отправляться на отдых в жаркие страны и загорать в любое время года.

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