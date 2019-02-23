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Гуайдо заявил о побеге чиновников из администрации Мадуро в Турцию

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Фото: REUTERS/Handout
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Часть чиновников из администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинула страну и уехала в Турцию. Об этом 23 февраля заявил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

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«Мы оказываем огромную помощь, в то время как узурпация сегодня имеет только убийства в Боливаре, солдатов, которые их не знают, и высокопоставленных чиновников, которые осуждают их или уже отправились в Турцию. Города от Санта-Элена-де-Уайрен до Уреньи нуждаются в помощи. Мы собираемся достичь этого!» — написал Гуайдо на своей странице в Twitter.

В настоящее время лидер оппозиции находится в Колумбии на благотворительном концерте в поддержку Венесуэлы, организованном американским миллиардером Ричардом Брэнсоном. Верховный суд Боливарианской республики запретил ему выезд из страны, однако он всё равно пересек границу, заявив, что в этом ему помогли венесуэльские военные.

Накануне военные Венесуэлы получили приказ развернуть силы на границе с Колумбией. В тот же день вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о временном закрытии трех мостовых переходов в соседнюю страну. Также она потребовала от президента Колумбии Ивана Дуке прекратить предоставлять территорию своей страны для действий США.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, в январе объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в Венесуэлу. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране. В МИД России не исключили силовых провокаций в Каракасе в связи с поставками США якобы гуманитарной помощи.

Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.

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